В Свердловской области зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 за сутки

В Свердловской области зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 за сутки

Сегодня, 13:46Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 16 человек, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса за сутки.

Всего с начала пандемии от инфекции скончались 1076 свердловчан.

В России за все время скончались 42 176 человек, из них 569 за минувшие сутки. Больше всего случаев смерти зафиксировано в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 57 и Московской области — 33.

За сутки в Свердловской области выявлено 390 случаев коронавируса.

В Екатеринбурге выявили 160 случаев, в Нижнем Тагиле — 41. Кроме того, COVID-19 подтвердили у жителей Алапаевска, Ивделя, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога и других. Состояние 765 госпитализированных тяжелое, 224 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего инфекция выявлена у 47 835 свердловчан.

В России за сутки зарегистрировали 27 403 случая заболевания в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 6868, Санкт-Петербурге — 3694 и Московской области — 1223.

С начала пандемии зафиксировано 2 402 949 случаев заболевания россиян.

Количество выписанных в Свердловской области превышает число случаев заболевания.

За сутки из медучреждений в регионе было выписано 395 пациентов. С начала пандемии выздоровели 40 069 человек.

В России с 3 по 4 ноября выписан 28 901 человек, больше всего в Москве — 6 891, Санкт-Петербурге — 2 437 и Московской области — 1 120.

Общее количество выздоровевших составило 1 888 752 пациента. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 524 489 россиян.

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