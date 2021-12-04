COVID-19 во время беременности и родов: тагильчанки рассказали о коронавирусе

Мне казалось, что постоянно кто-то ходит по квартире, кто-то разговаривает. Муж с кем-то говорит, хотя он тоже в этот момент болел. Я в другой комнате спала, потому что мне было очень плохо. Я его звала, а он отвечал, что спит и ни с кем не разговаривает. Мне казалось, что кричу, а это я во сне хрипела и плакала, рассказывает женщина.