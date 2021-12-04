COVID-19 во время беременности и родов: тагильчанки рассказали о коронавирусе

COVID-19 во время беременности и родов: тагильчанки рассказали о коронавирусе
COVID-19 во время беременности и родов: тагильчанки рассказали о коронавирусе
Сегодня, 21:57Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI
Жительницы Нижнего Тагила поделились историями болезни коронавирусом во время беременности и родов. Читайте откровения мам, которым пришлось нелегко, в материале редакции TagilCity.ru

Выжить ради жизни внутри тебя: отзыв тагильчанки, переболевшей коронавирусом на 7-м месяце беременности

37-летняя тагильчанка Оксана заболела коронавирусом в октябре 2020 года, когда находилась на седьмом месяце беременности. За несколько дней до этого с COVID-19 в тяжелой форме слегла медсестра из женской консультации, где наблюдалась женщина.

Буквально в четверг я была на приеме, к вечеру небольшая слабость появилась. К пятнице появился насморк, я думала, обычный гайморит обостряется. И начала сильно болеть голова, так как беременная, только парацетамол можно было пить, рассказала редакции TagilCity.ru Оксана.

Болезнь развивалась стремительно. В воскресенье у тагильчанки пропало обоняние и поднялась температура, которая продержалась в течение пяти дней. На следующий день женщина вызвала врача, но никто так и не пришел. В ночь со среды на четверг температура тела достигла 39 градусов, что и стало причиной вызова скорой.

От госпитализации отказалась, чтобы не цеплять заразу. Сатурация была 98%, поэтому я не стала соглашаться на анализы. В больнице была длинная очередь.

Все дни болезни тагильчанка чувствовала сильную слабость. По ее словам, затруднения вызывало даже передвижение по квартире. К этому прибавилось беспокойство за еще не рожденного ребенка.

Очень сильная ломка, и все суставы выворачивает. Малыш тоже суетился, постоянно в животе пинался. Меня это очень пугало, слезы были, истерики, я очень сильно переживала за малыша. Самое интересное, за себя не так страшно в этот момент. Ты думаешь только, что надо выжить, у тебя маленькая жизнь внутри тебя, и только бы на нем это никак не сказалось, говорит Оксана.

Препараты от коронавируса противопоказаны беременным, но так как риск смерти матери превышает риск смерти плода, рассказывает она, их бы прописали в больнице. Поэтому женщина приняла решение лечиться народными средствами и разрешенными препаратами дома. Через несколько дней у беременной с COVID-19 начались галлюцинации.

Мне казалось, что постоянно кто-то ходит по квартире, кто-то разговаривает. Муж с кем-то говорит, хотя он тоже в этот момент болел. Я в другой комнате спала, потому что мне было очень плохо. Я его звала, а он отвечал, что спит и ни с кем не разговаривает. Мне казалось, что кричу, а это я во сне хрипела и плакала, рассказывает женщина.

Со слов Оксаны, коронавирус во время беременности координально отличается от обычной ОРВИ. У женщины была полная потеря обоняния и вкусов: она не чувствовала даже резкий запах уксуса или вкус цитрусовых. Помимо этого, болезнь не отпускала 10 дней, а после была долгая реабилитация: появилась отдышка, начали болеть суставы и выпадать волосы.

Практически через год тагильчанка Оксана с мужем решили поставить прививку от коронавируса.

Медики знакомые в окружении сказали, что грядет новый штамм и неизвестно, что дальше будет происходить с человеком. Так как иммунитет пропадает через полгода или год, я и муж отважились и поставили прививку. Честно, я хочу, чтоб у моих детей были родители. Лучше им с родителями, чем без них.

Либо я умру, либо мой ребенок: отзыв тагильчанки, родившей ребенка во время коронавируса

25-летняя тагильчанка Екатерина заболела ковидом во время первой волны пандемии. Попала в роддом, так как наступила 41 неделя беременности. По приезде в больницу появились первые симптомы ОРВИ: немного болело горло и периодически была слабость. В первую же ночь температура тела стала повышаться до 38 градусов.

Я приходила на пост к медсестре, и мне давали парацетамол. Больше беременной, к сожалению, ничем помочь не могут,рассказала редакции TagilCity.ru Екатерина.

К утру следующего дня состояние, по словам беременной с COVID-19, стало невыносимым. Появился влажный кашель и сильная боль в горле. Женщину перевели в отдельную палату, теста на коронавирус тогда не было, поэтому терапевт прописала препараты от ОРВИ, которые не помогали в течение долгого времени.

Появилась безумная слабость, я не могла говорить, ходить и даже лежать. Кашель начинался через каждые три минуты и душил так, что задыхалась. В тот же день я стала умолять врачей меня «разродить». Но ответ был один — не готова, говорит девушка.

К ночи температура уже не понижалась, а состояние становилось все хуже. Медсестра поставила капельницу после того, как кашель вызвал сильную рвоту. Терапевт пришел в очередной раз и прописал антибиотик, который также не облегчал состояние беременной.

У меня пропал голос, и я постоянно рыдала. Переживала за ребенка и за себя. К вечеру, по моим ощущениям лопнул пузырь, о чем я сразу сообщила врачу. Но так как настолько часто звала медиков, они списали это на панику. Тест на подтекание вод делать не стали.

К вечеру, по ее словам, муж передал в больницу пятилитровую бутылку воды, которая закончилась к утру, так как «вся надежда была на чай с лимоном и на полоскание горла ромашкой». Всю ночь девушка не могла уснуть от сильного кашля и высокой температуры. А малыш в животе начал сильно активничать.

Я просто молилась всю ночь. Что оставалось делать? Ребенок не мог угомониться даже на минуту. В 6 утра я пришла на пост к медсестре и сказала: «Либо сейчас я умру, либо мой ребенок». К этому моменту состояние уже было невыносимым, из легких начали выходить куски слизи,говорит девушка.

Через два часа в палату к Екатерине пришли врачи, и один из них сказал: «Вызовите ей уже роды, что мучаете понапрасну?». Тогда акушерка повела беременную в смотровой кабинет и сделала тест на подтекание вод.

Я сразу поняла, что что-то не то. В лице она изменилась и сказала: «А сколько уже текут?» Тут же сделали КТГ, которое показало, что сердце малыша периодически переставало биться.

Вещи в палате женщины уже собирали медсестра и санитарка. По ее словам, даже не поставили стандартную перед родами клизму. В родовой прокололи пузырь и ввели окситоцин.

Схватки начались через 15 минут. Я рожала первый раз, поэтому не знаю, как у других. Но мне казалось, что хуже боли быть просто не может. Первые два часа ходила в туалет и обливалась холодной водой. Потом легла и не шевелилась до самых родов.

В период схваток сердце малыша продолжало пропадать, а сам ребенок уже не шевелился. Потуги, с ее слов, начались через семь часов.

Рожала тяжело, голоса не было, дышать не могла. Когда показалась головка, акушерка посмотрела на врача и сказала: «Не дышит». Сыночка достали, покрутили, похлопали, и на всю родовую раздался дикий ор. Его крик и потом на все отделение было слышно,рассказывает тагильчанка.

После болезни тагильчанка не хотела до последнего прививаться от коронавируса. Через полтора года, говорит она, «заставили ограничения»:

Поставила первую прививку от коронавируса, болела два дня. Но сейчас все отлично. Вторую однозначно поставлю, обратной дороги уже нет. Видимо, организм у меня так реагирует на COVID-19.

Коронавирус — рулетка XXI века. У кого-то он проходит бессимптомно, а некоторые не могут встать с постели несколько дней. Редакция TagilCity.ru собрала отзывы тагильчан, перенесших коронавирус в тяжелой форме и в разном возрасте.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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