Первое государство может уйти под воду из-за парникового эффекта от промышленности

Первое государство может уйти под воду из-за парникового эффекта от промышленности
Первое государство может уйти под воду из-за парникового эффекта от промышленности
Сегодня, 19:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Министр юстиции островного государства Тувалу Саймон Кофе обратился за помощью к России из-за угрозы исчезновения его страны под толщей воды. Проблемы с климатом начались в Океании из-за усиления парникового эффекта от деятельности промышленных предприятий.

Стихийные бедствия в Тувалу, как и во всем мире, происходят все чаще. Причиной тому стал парниковый эффект. Поэтому Саймон Кофе, министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел находящегося в Океании островного государства обратился к России за помощью, пишет Лента.ру.

Чиновник считает, что странам с высоким уровнем развития промышленности, к числу которых относится и Россия, необходимо перевести свое производство на иные источники энергии. Министр уверен, что благополучие многих стран, в том числе России и США, напрямую зависит от состояния окружающей среды.

Чиновник получил мировую известность после своего выступления на саммите в Глазго — мужчина делал доклад, стоя по колено в воде.

Тувалу знаменито тем, что является государством с самой низкой в мире наивысшей точкой — всего 4,5 метра над уровнем моря.

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