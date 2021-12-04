Первое государство может уйти под воду из-за парникового эффекта от промышленности

Стихийные бедствия в Тувалу, как и во всем мире, происходят все чаще. Причиной тому стал парниковый эффект. Поэтому Саймон Кофе, министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел находящегося в Океании островного государства обратился к России за помощью, пишет Лента.ру.
Чиновник считает, что странам с высоким уровнем развития промышленности, к числу которых относится и Россия, необходимо перевести свое производство на иные источники энергии. Министр уверен, что благополучие многих стран, в том числе России и США, напрямую зависит от состояния окружающей среды.
Чиновник получил мировую известность после своего выступления на саммите в Глазго — мужчина делал доклад, стоя по колено в воде.
Тувалу знаменито тем, что является государством с самой низкой в мире наивысшей точкой — всего 4,5 метра над уровнем моря.