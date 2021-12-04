Жители Нижнего Тагила на городской площади высказались о ненужности QR-кодов

Жители Нижнего Тагила на городской площади высказались о ненужности QR-кодов
Жители Нижнего Тагила на городской площади высказались о ненужности QR-кодов
Сегодня, 16:09Здоровье и экологияФото: Скриншот видео
Массовое мероприятия противников QR-ограничений прошло сегодня, 4 декабря, в Комсомольском сквере в Нижнем Тагиле.

На акцию собрались несколько десятков человек. Противники QR-кодов заявили о своем несогласии с политикой властей, поставили свои подписи под обращением в Законодательное собрание региона, которое 7 декабря будет рассматривать проект закона о QR-кодах, и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить QR-ограничения. За соблюдением порядка на проходившей акции наблюдали сотрудники правоохранительных органов.

На данный момент жителям региона нельзя посещать торговые центры, рестораны, фитнес-клубы и другие общественные места без наличия QR-кода и документа, подтверждающего личность.

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Нижний ТагилКоронавирус
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