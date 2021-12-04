Жители Нижнего Тагила на городской площади высказались о ненужности QR-кодов

На акцию собрались несколько десятков человек. Противники QR-кодов заявили о своем несогласии с политикой властей, поставили свои подписи под обращением в Законодательное собрание региона, которое 7 декабря будет рассматривать проект закона о QR-кодах, и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить QR-ограничения. За соблюдением порядка на проходившей акции наблюдали сотрудники правоохранительных органов.