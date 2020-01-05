Небольшое похолодание ожидается в Нижнем Тагиле к концу новогодних праздников
Сегодня, 10:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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К концу каникул в Нижнем Тагиле похолодает до -8 градусов. При этом сохранится снежная и пасмурная погода, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 января будет облачно, пройдут снегопады. Температура воздуха днем составит -1 градус, ночью — до -4 градусов. Ветер западный — 11 м/с.
7 января, в Рождество, днем столбик термометра опустится до -6 градусов, ночью похолодает до -10 градусов. Небо пасмурное, ожидаются снегопады. Ветер западный — 6 м/с.
8 января снегопады продолжаться. Днем будет -8 градусов, ночью — до -10 градусов. Ветер юго-западный 9 м/с.
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