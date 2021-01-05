Правительство Великобритании вводит карантин из-за нового штамма COVID-19

Правительство Великобритании вводит карантин из-за нового штамма COVID-19

Сегодня, 15:37Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Великобритании правительство приняло решение ввести локдаун из-за тяжелой обстановки с заболеваемостью мутировавшим COVID-19.

Новый штамм коронавируса распространяется с большой скоростью. Это заставляет отнестись к ситуации с опасением, сообщил гражданам во время телевизионного обращения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что медицинские учреждения страны нагружены сильнее всего за всё время эпидемии COVID-19.

С 5 января образовательные учреждения переводятся на дистант. Посещать школы смогут лишь те дети, родители которых не могут, в силу профессии, оставаться дома. К таким специальностям относят пожарных, полицейских, врачей и так далее.

Отмечается, что локдаун не имеет определенного срока. Снятие ограничений будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Премьер-министр сообщил, что вакцинация населения от коронавируса начнется в феврале. Первыми прививку поставят пожилым гражданам, имеющим хронические заболевания.

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что возможность введения локдауна в стране исключена. Глава государства рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России остается на высоком уровне, однако она вышла «на полку».

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