Правительство Великобритании вводит карантин из-за нового штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса распространяется с большой скоростью. Это заставляет отнестись к ситуации с опасением, сообщил гражданам во время телевизионного обращения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Он отметил, что медицинские учреждения страны нагружены сильнее всего за всё время эпидемии COVID-19.
С 5 января образовательные учреждения переводятся на дистант. Посещать школы смогут лишь те дети, родители которых не могут, в силу профессии, оставаться дома. К таким специальностям относят пожарных, полицейских, врачей и так далее.
Отмечается, что локдаун не имеет определенного срока. Снятие ограничений будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Премьер-министр сообщил, что вакцинация населения от коронавируса начнется в феврале. Первыми прививку поставят пожилым гражданам, имеющим хронические заболевания.
Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что возможность введения локдауна в стране исключена. Глава государства рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России остается на высоком уровне, однако она вышла «на полку».