Превышение ПДК сероводорода в девять раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 января

5 января при замерах воздуха в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение разовой ПДК сероводорода.

Содержание вещества превысило разовую предельно допустимую концентрацию почти в девять раз — 0,07 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3. Показатели других загрязняющих веществ — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — остались по нолям. Замеры проходили при температуре воздуха -16 градусов и восточном ветре со скоростью два метра в секунду. Наиболее активно сероводород в атмосферу выбрасывают предприятия ЕВРАЗа - 73,1 тонны в год. Вещество влияет на человеческий мозг, вызывая раковую опухоль, и органы дыхания. Напомним, 4 января в районе ж/д вокзала прибор зафиксировал превышение формальдегида в 1,2 раза. Превышение ПДК формальдегида: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 января

