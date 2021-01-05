Превышение ПДК сероводорода в девять раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 января

Содержание вещества превысило разовую предельно допустимую концентрацию почти в девять раз — 0,07 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3. Показатели других загрязняющих веществ — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и синильной кислоты — остались по нолям. Замеры проходили при температуре воздуха -16 градусов и восточном ветре со скоростью два метра в секунду.