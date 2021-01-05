В Нижнем Тагиле несколько дней подряд снижается суточное число заболевших COVID-19

В Нижнем Тагиле несколько дней подряд снижается суточное число заболевших COVID-19

Сегодня, 13:42Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 3673 случая новой коронавирусной инфекции у тагильчан.

В Свердловской области за сутки выявлено 392 случая COVID-19. За все время зафиксировано 60 584 заболевших человека. 589 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 218 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Общее количество выздоровевших составило 52 949 человек, из них 400 выписали из больниц за сутки. С 4 по 5 января зафиксировано 18 летальных случаев, за все время пандемии от коронавируса скончались 1 596 свердловчан.

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