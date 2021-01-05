В Свердловской области за сутки снова выявили менее 400 заболевших коронавирусом

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Екатеринбурге — 243 человека, в Нижнем Тагиле заболели коронавирусом шесть человек. Также COVID-19 был выявлен у жителей Арамильского городского округа, Алапаевска, Артёмовского, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Тавдинского городского округа.