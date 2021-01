В Свердловской области за сутки снова выявили менее 400 заболевших коронавирусом

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 392 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области суточная заболеваемость коронавирусом остается на уровне 400 случаев Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Екатеринбурге — 243 человека, в Нижнем Тагиле заболели коронавирусом шесть человек. Также COVID-19 был выявлен у жителей Арамильского городского округа, Алапаевска, Артёмовского, Богдановича, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Тавдинского городского округа. С начала пандемии зарегистрировано 60 584 случая заболевания коронавирусом. 589 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 324 из них лежат в реанимации, 218 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за сутки зафиксировано 24 246 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 4 842, Санкт-Петербурге — 3 649, а также Московской области — 1 131. Общее количество заболевших россиян — 3 284 384 человек. На Среднем Урале количество выписанных пациентов превышает число заболевших За сутки из медучреждений Свердловской области выписано 400 человек, за время пандемии выздоровели 52 949 заболевших. По стране за сутки из больниц выписали 22 632 человека. Больше всего в Москве — 6 752, Санкт-Петербурге — 1 729 и Московской области — 1 502. Таким образом, от коронавируса выздоровели 2 662 668 россиян. По данным Роспотребнадзора под наблюдением медиков в России остаются 651 820 человек. В Свердловской области незначительно изменилось число летальных случаев от коронавируса за сутки С 4 по 5 января от инфекции в Свердловской области скончались 18 пациентов, общее чило летальных случаев — 1 596. В России от инфекции умерло 59 506 человек, из них 518 пациентов скончались за минувшие сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 75, Санкт-Петербурге — 73 и Московской области — 22.

