«Я заболел?»: Как правильно сдать и расшифровать тест на антитела к COVID-19

Многие планируют или уже сдали анализ на антитела к коронавирусной инфекции. Рассказываем о том, как понять больны вы или нет, как трактовать результаты тестов и правильно сдавать кровь в медицинском учреждении.

Коронавирус COVID-19 поставил перед населением планеты критический вопрос состояния собственного здоровья. Как выяснилось, переболеть коронавирусом не значит получить иммунитет на всю оставшуюся жизнь, а положительный тест может стать не единственным в вашей жизни. В этом материале редакция TagilCity.ru поможет разобраться, что такое антитела к коронавирусной инфекции, разновидности анализов на COVID-19 их присутствие и как верно расшифровать результаты. Что такое антитела к коронавирусу? При проникновении в организм какого-либо вируса, ваше тело сосредотачивает все ресурсы на борьбу с чужеродными клетками. Важной частью такой борьбы является формирование антител, которые по своей сути являются соединениями белка. Их основными задачами являются противодействие клеткам заболевания и становление иммунитета, чтобы не допустить повторное заражение. Кроме вирусов, они подавляют действие белковых ядов, действия некоторых паразитов, бактерий и грибков. Photo: pixabay.com Современная медицинская диагностика подразделяет антитела на классы. Для определения наличия коронавирусной инфекции выделяется три вида иммунных белков. Иммуноглобулины M (сокращенно IgM) Первично образованные соединения, которые первыми принимают на себя удар коронавируса. Они формируются в конце первых семи дней своего попадания в организм инфицированных клеток. IgM считается первичным показателем наличия «ковида». В то же время, данный вид иммуноглобулина часто становится причиной ложноположительных результатов анализа на COVID-19. Это происходит потому, что организм вырабатывает подобные клетки не только при COVID-19, но и при других болезнях и состояниях систем организма. Например, IgM находят у беременных, у людей с аутоиммунными болезнями, у пациентов с воспалением в острой или хронической форме. При обычном заболевании IgM пропадают спустя 30-40 дней, но специалисты обратили внимание, что sars-cov-2 «удерживает» их в организме гораздо дольше — от полутора до трех месяцев. Иммуноглобулины A (сокращенно IgA) Также вырабатываются в первые четыре недели у заболевших. Их первостепенной задачей является защита слизистой оболочки. Это белковое соединение имеет определенную специфику и образуется только при COVID-19. В ходе оздоровительного процесса уровень снижается на протяжении первых 60 дней заболевания. Около месяца ваш иммунитет будет бороться с коронавирусной инфекцией с помощью IgA и IgM. После этого за дело примутся «солдаты» второй линии обороны. Иммуноглобулины G (сокращенно IgG) Данный вид образуется в теле в последнюю очередь. А именно, после пятой недели с момента проникновения заразы. Данные соединения являются своеобразным хранилищем информации о болезнях, с которыми ваш организм когда-либо вступал в борьбу. В подавляющем большинстве случаев, защитная реакция на определенные инфекции сохраняется на протяжении всей жизни. На текущий момент у медиков нет четкого понимания, сколько «хранятся» антитела к COVID-19. Этот вопрос тщательно изучается, но точные данные позволят получить лишь длительные исследования на больших временных отрезках. В настоящее время существуют тесты на антитела всех типов. Не следует путать их с тестом ПЦР, или как его называют «мазок на коронавирус». Последний берется в два этапа — из носа и ротовой полости. Иммунные же анализы медицинские лаборатории определяют по крови. Возникает закономерный вопрос: «Зачем сдавать кровь, если есть мазок?». Необходимость определить наличие IgM возникает в случае, когда мазок дал отрицательный результат при наличии выряженной симптоматики — отсутствует запах и вкус, поражены легкие, высокая температура держится несколько дней и так далее. Необходимо понимать, что такой тест надо делать не ранее пяти недель с момента появления подозрений на «ковид». В случае, когда выраженных проявление инфекции не было, кровь на наличие IgM можно сдать в любое удобное время. При подозрении на наличие COVID-19, симптоматике в текущий момент или отрицательных результатах ПЦР, то следует сдать IgA-тест, который точнее мазка из носоглотки. Как берут кровь на антитела к коронавирусу? Photo: pixabay.com Лаборатории могут выполнить комплексный анализ или определить наличие определенного вида белка. Для определения чаще всего используется ИХГА (Иммунохроматографический анализ), в ходе которого проверяется реакция на антиген (в данном случае — коронавируса sars-cov-2). Способы определения могут отличаться в зависимости от лаборатории. К анализам не требуется готовиться с особой тщательностью. С момента последнего приема пищи должно пройти не менее трех часов. Пить лучше всего чистую воду, без газов, красителей и сахара. Для выявления результата у человека забирают венозную кровь. Почему могут отсутствовать антитела? Это происходит, когда организм борется с инфекцией на клеточном уровне. Чаще всего у таких больных заболевание протекает бессимптомно. Организм старается идти по пути меньшего сопротивления и не борется с вирусом. На текущий момент анализ Т-клеток является узкоспециализированным и сложным. Можно ли заболеть повторно? Случаи, когда человек еще раз перенес «ковид», действительно существуют. Такие больные зарегистрированы, например, в США и Китае. Специалисты отмечают, что их может быть намного больше. Нередко люди могут переболеть инфекцией без симптомов и просто не знать об этом. Тогда в случае повторного заражения не представится возможным узнать, что болезнь проявляется уже не впервые. Некоторые эпидемиологи считают, что больной может подавить признаки коронавируса, но не излечиться. Пациент начинает думать, что он полностью здоров, но инфекция проявляет коварство и может нанести еще один удар. Такие случаи часто ложно определяются как повторные. После проникновения в тело на клеточном уровне, sars-cov2 может «впадать в спячку» на определенный период. Тем не менее специалисты не отрицают, что существуют заразившиеся второй раз. Кроме того, перенесшие заболевание в легкой или бессимптомной форме больше всего подвержены риску еще раз заболеть. Это происходит из-за низкого количества вырабатывающихся антител ImG по причине слабого иммунитета. Для кого анализ на антитела является необходимостью Большинству людей такие тесты действительно не нужны. Однако есть ряд случаев, когда провериться не просто желательно, а необходимо: Прежде всего категориям граждан профессий, находящихся в зоне риска. Они постоянно контактируют с другими людьми и вероятность подхватить инфекцию для них гораздо выше. В первую очередь это медицинские работники, особенно сотрудники «красной зоны». Информация об антителах у них крайне важна. Это позволит руководящему персоналу правильно назначать врачей на то или иное направление больных. Правильное распределение позволит снизить уровень заболеваемости медиков, которых в нынешнее время и без того не хватает.

Нуждаются в тестировании и те, кто по виду своей деятельности не может соблюдать самоизоляцию или ограничить круг контактов. Это сотрудники правоохранительных органов, работники социальной сферы, а также ряд жизненно-важных для повседневной жизни профессий — продавцы, водители общественного транспорта и так далее.

Так как подобный анализ достаточно точен, выборочная проверка позволит косвенно определить эпидемиологическую обстановку. Кроме того, это позволит выявить заразившихся, но переносящих хворь без симптомов. Это может позволит выяснить ряд граждан, которые могут стать потенциальными донорами плазмы. Клиническая эффективность лечения переливанием еще не доказано, но некоторые специалисты полагают, что оно может быть эффективно.

Диагностические цели также являются не последними в списке. Выявление больных позволит дать толчок развитию противовирусных препаратов, проводить больше лабораторных анализов и изучать инфекцию на биологическом уровне.

В случаях, когда тест ПЦР дал ложный отрицательный результат, несмотря на яркую симптоматику. Таким образом выявление антител станет единственным способом подтвердить диагноз. Тест на иммуноглобулин M и G к SARS-CoV-2 Как правильно интерпретировать анализы Выявлены исключительно антитела IgM Может означать присутствие признаков инфекции в острой форме, не обязательно коронавирусной. Чаще всего его получают пациенты с выраженной симптоматикой. Если проявлений нет, специалисты рекомендуют сдать стандартный тест ПЦР. При получении отрицательного результата мазка, повторный забор крови на антитела рекомендуется пройти через 10-20 дней. Выявлены антитела IgM и IgG В организме в настоящий момент присутствует инфекция, иммунитет активно противодействует болезни и начинается процесс излечения. Либо COVID-19 уже перенесен недавно. Выявлены исключительно антитела IgG Указывает на перенесенную ранее коронавирусную инфекцию. Антитела иммуноглобулина A и G не выявлены Сигнализирует, что COVID-19 никогда не проникал в организм пациента. Тест на антитела IgA к вирусу SARS-CoV-2 Проводится на специальном анализаторе. Пациент получает результат в числовом виде коэффициента позитивности (КП). Данный тест сдается при первых симптомах заболевания и является самым ярким показателем наличия «ковида». Что значат результаты теста Результаты разделяются на три категории. Объясняем, как правильно понять цифровые значения. Положительный результат КП 1,1 — свидетельствует о наличии в клетках иммуноглобулина A. В случае, когда из трех видов найден только этот, врач делает вывод о присутствии коронавирусной инфекции, даже при бессимптомной форме заболевания. В совокупности с наличием IgG означает начало процесса выздоровления после перенесенного коронавируса. Отрицательный результат КП ниже 0,8 — клетки организма либо не взаимодействовали с COVID-19, либо заболевание только начинает развиваться, без ответа от иммунитета. В данном случае специалисты рекомендуют пройти стандартный тест ПЦР. Пограничный результат КП от 0,8 до 1,1 в редких случаях получают в результате нетипичной реакции иммунной системы. Такие случаи встречаются, но очень нечасто. Обычно такой коэффициент позитивности означает длительное протекание инфекции, но недостаточно долгое для формирования иммуноглобулина G в достаточном количестве. Медики в таких случаях советуют сдать анализ повторно через 14 дней. Перед забором биологического материала врачи рекомендуют воздержаться от употребления напитков с содержанием алкоголя. Photo: Минздрав Коронавирус принято считать определенным заболеванием, подразумевая именно COVID-19. Однако, это понятие обширное и эпидемиологи не раз сталкивались с похожими инфекциями. Например, HCoV-229E выявлен в Европе еще в 60-х годах XX века. Пока нет точных исследований на продолжительных отрезка времени, Всемирная организация здравоохранения отмечает снижение иммунитета к схожим с SARS-CoV-2 коронавирусам. Таким как ближневосточный респираторный синдром, SARS-CoV-1 и подобным. Исследования данного предмета не прекращаются во всех странах земного шара. Что делать, когда узнал о болезни? В первую очередь не следует беспокоиться. Заражение уже произошло, а 100% защиты от инфекции не существует. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать полную самоизоляцию. Рекомендуется вызвать врача на дом, чтобы взять тест ПЦР и принять решение о методе лечения. Обязательно сообщить точные симптомы, чтобы медики приняли решение о скорости реакции на звонок. Если вы не чувствуете себя плохо, то не следует настаивать на немедленном визите или вызывать «скорую». При отсутствии выраженной симптоматики пациента оставляют на амбулаторном лечении. Больничные листы при «ковиде» теперь выписываются электронно. Закрывать лист нетрудоспособности также разрешили удаленно. Рекомендуется сообщить о своем заболевании на работе и предупредить тех, с кем контактировали в последние дни. При написании материала использовалась литература: Amanat F, Nguyen T, Chromikova V, et al. A serological assay to detect SARS-CoV-2 seroconversion in humans. medRxiv 2020: 2020.03.17.20037713. Liu Y, Liu Y, Diao B, Ren Feifei, et al. Diagnostic indexes of a rapid IgG/IgM combined antibody test for SARS-CoV-2. medRxiv 2020; doi: 10.1101/2020.03.26.20044883. Fei Xiang, Xiaorong Wang, Xinliang He, Zhenghong Peng, Bohan Yang, Jianchu Zhang, Qiong Zhou, Hong Ye, Yanling Ma, Hui Li, Xiaoshan Wei, Pengcheng Cai, Wan-Li Ma, Antibody Detection and Dynamic Characteristics in Patients with COVID-19, Clinical Infectious Diseases, ciaa461. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 8. От 03.09.2020 года.

