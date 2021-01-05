«Я заболел?»: Как правильно сдать и расшифровать тест на антитела к COVID-19

В то же время, данный вид иммуноглобулина часто становится причиной ложноположительных результатов анализа на COVID-19. Это происходит потому, что организм вырабатывает подобные клетки не только при COVID-19, но и при других болезнях и состояниях систем организма. Например, IgM находят у беременных, у людей с аутоиммунными болезнями, у пациентов с воспалением в острой или хронической форме. При обычном заболевании IgM пропадают спустя 30-40 дней, но специалисты обратили внимание, что sars-cov-2 «удерживает» их в организме гораздо дольше — от полутора до трех месяцев.