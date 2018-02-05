Советник по здравоохранению появился в свердловском правительстве

Новым советником главы Свердловской области стал бывший главный врач Свердловской областной клинической больницы № 1 Феликс Бадаев. Как отметили в департаменте информполитики, одной из главных задач для советника станет контроль над разработкой медицинского кластера в Екатеринбурге.

Феликс Бадаев поблагодарил губернатора за доверие и отметил, что медицинский кластер станет основой для работы по развитию здравоохранения в регионе. По мнению советника, разработка кластера – глобальный проект. В него войдут клинические базы, медицинский университет и научно-исследовательские институты.

Создателям кластера предстоит проделать большую работу по объединению врачебной, научной и учебной практики, пояснили в правительстве. Кроме того, Феликс Бадаев продолжит возглавлять медицинскую палату. Губернатор региона отметил, что мнение членов палаты будет иметь большое значение для разработки решений по развитию медицины в Свердловской области, пишет «УралИнформБюро».

Напомним, должность главврача ОКБ № 1 вместо Феликса Бадаева занял бывший глава Минздрава Свердловской области Игорь Трофимов.