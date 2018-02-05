Цех по производству мясных полуфабрикатов закрыт под Красноуфимском
В селе Александровское под Красноуфимском прекращена деятельность цеха по производству мясных полуфабрикатов. Предприниматель, организовавшая производство, привлечена к административной ответственности за изготовление и продажу некачественной продукции.
Предприниматель Парфёнова О.В. из села Александровское под Красноуфимском закрыла принадлежавший ей цех по производству мясных полуфабрикатов по решению суда.
Местный отдел Роспотребнадзора провел внеплановую проверку цеха, в ходе которой были установлены нарушения норм СанПин. По итогам были составлены протоколы об административном правонарушении, которые направили в суд.
Красноуфимский районный суд признал индивидуального предпринимателя Парфёнову О.В. виновной в нарушении требований закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Также изготовитель нарушила требования технических регламентов к продукции.
Судья обязал предпринимателя прекратить противоправные действия и приостановить деятельность цеха, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
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