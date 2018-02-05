Цех по производству мясных полуфабрикатов закрыт под Красноуфимском

Предприниматель Парфёнова О.В. из села Александровское под Красноуфимском закрыла принадлежавший ей цех по производству мясных полуфабрикатов по решению суда.

Местный отдел Роспотребнадзора провел внеплановую проверку цеха, в ходе которой были установлены нарушения норм СанПин. По итогам были составлены протоколы об административном правонарушении, которые направили в суд.

Красноуфимский районный суд признал индивидуального предпринимателя Парфёнову О.В. виновной в нарушении требований закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Также изготовитель нарушила требования технических регламентов к продукции.

Судья обязал предпринимателя прекратить противоправные действия и приостановить деятельность цеха, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.