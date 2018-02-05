Тёплое начало недели ожидается в Свердловской области
5 февраля, 07:00Здоровье и экология
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Наступающая неделя принесет на Средний Урал теплую погоду. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет держаться на отметке -5 градусов Цельсия.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, c понедельника свердловчан ожидает непостоянная, облачная погода. Речь идёт о первых трёх днях недели.
В дневные часы будет до -4 градусов Цельсия, в ночные - до -12 градусов Цельсия.
В среду станет немного холоднее. Ветер прогнозируется от 2 до 9 метров в секунду. В течение недели, по данным синоптиков, возможен небольшой снег.
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