Тёплое начало недели ожидается в Свердловской области

По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, c понедельника свердловчан ожидает непостоянная, облачная погода. Речь идёт о первых трёх днях недели.

В дневные часы будет до -4 градусов Цельсия, в ночные - до -12 градусов Цельсия.

В среду станет немного холоднее. Ветер прогнозируется от 2 до 9 метров в секунду. В течение недели, по данным синоптиков, возможен небольшой снег.