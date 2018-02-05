«Выписали пациента с грыжей»: тагильчане жалуются на плохое лечение в больнице № 4

Житель Нижнего Тагила оказался в хирургическом отделении больницы № 4 на Тагилстрое с диагнозом «острый панкреатит». По словам мужчины, после обследования, которое провел врач, у пациента заболел пищевод: мужчине было больно даже пить воду.

Возникший дискомфорт врач объяснил последствиями проведенного накануне ФГС и пояснил, что скоро все придет в норму. Однако боли у пациента не прошли и через двое суток. На очередном обходе врач заявил, что у мужчины грыжа пищевода. При этом пациенту, как оказалось, ранее об этом никто не сообщал.

Проходит два дня, обход, я снова жалуюсь на боли и на то, что не могу даже воды попить. Ответ врача: у вас там грыжа! То есть получается, что он даже не смотрел раньше мои результаты обследования, а удосужился их посмотреть только после того, как я ему начал «капать на мозг»? возмутился тагильчанин в группе «Черный список Тагила» ВКонтакте.

Следующий обход проводился совместно с завотделением, по итогам этого обхода пациента решили выписать. Врачи, по словам тагильчанина, заявили, что не видят смысла оперировать его и назначили анализы на выписку. Однако их результатов мужчина не дождался: он утверждает, что сразу после сдачи анализов его отправили домой.

Тагильчане жалуются не только на проблемы с лечением в больницах: ранее один из пациентов заявил, что в палатах Демидовской больницы холодно, а окна покрыты плесенью.