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«Выписали пациента с грыжей»: тагильчане жалуются на плохое лечение в больнице № 4
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Выписали пациента с грыжей»: тагильчане жалуются на плохое лечение в больнице № 4

5 февраля, 13:00Здоровье и экология
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