41 случай заболевания гриппом зарегистрирован в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле выявлен 41 случай заболевания гриппом, из них 16 – среди детей.
Сюжеты: Нижний Тагил
41 случай гриппа подтвержден лабораторным путем в Нижнем Тагиле, из них 17 – свиной грипп и 24 – сезонный. 16 заболевших – дети.
По информации Нижнетагильского отделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заболевшие живут в разных районах города.
Также в Нижнем Тагиле отмечается увеличение числа пациентов с ОРВИ – 4 109 случаев. По сравнению с показателем прошлой недели, прирост составил 42%. 11% заболевших составляют школьники, еще 11,38% - воспитанники детских садов.
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