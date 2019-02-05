41 случай заболевания гриппом зарегистрирован в Нижнем Тагиле

41 случай гриппа подтвержден лабораторным путем в Нижнем Тагиле, из них 17 – свиной грипп и 24 – сезонный. 16 заболевших – дети.

По информации Нижнетагильского отделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заболевшие живут в разных районах города.