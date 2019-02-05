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Особый режим введен в Свердловской области из-за морозов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Особый режим введен в Свердловской области из-за морозов

Сегодня, 20:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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