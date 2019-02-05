Особый режим введен в Свердловской области из-за морозов
Во всех муниципалитетах Свердловской области действует особый режим в связи с сильными морозами.
Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности из-за похолодания. Спасатели держат непрерывную связь с ЕДДС, расположенными в муниципалитетах, и со старостами в сельских населенных пунктах.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в жилых помещениях на территории региона не нарушается температурный режим: системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме.
На дорогах усилено патрулирование для недопущения ДТП. С дальнобойщиками держат связь при помощи радиосвязи.
Спасатели также контролируют ситуацию на региональных трассах. Для оказания помощи в готовности находятся 37 мобильных пунктов обогрева. Кроме того, проводится усиленное информирование населения области о правилах поведения в мороз.
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