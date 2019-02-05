Особый режим введен в Свердловской области из-за морозов

Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности из-за похолодания. Спасатели держат непрерывную связь с ЕДДС, расположенными в муниципалитетах, и со старостами в сельских населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в жилых помещениях на территории региона не нарушается температурный режим: системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме.

На дорогах усилено патрулирование для недопущения ДТП. С дальнобойщиками держат связь при помощи радиосвязи.