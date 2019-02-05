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Сильные морозы не стали причиной масштабных инцидентов в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Winter 1209119 340

Сильные морозы не стали причиной масштабных инцидентов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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