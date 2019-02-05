Сильные морозы не стали причиной масштабных инцидентов в Нижнем Тагиле

Вечером 4 февраля в доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле произошло отключение отопления. Местные жители сообщили о данном происшествии в ЕДДС. Прибывшие на указанный адрес специалисты служб спасения установили, что причиной прекращения отопления здания стало несанкционированное перекрытие теплоузла в одном из подъездов.

Во избежание понижения температурного режима была установлена тепловая пушка. Коммунальщики восстановили работу системы ГВС. Глава района Александр Ревенко лично контролировал ситуацию на месте аварии. Утром место происшествия посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сообщает пресс-служба администрации города.