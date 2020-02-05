Путин: лицензии у аптек, завышающих цены на маски, нужно отбирать
Сегодня, 18:47Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Президент РФ Владимир Путин предложил лишать лицензии те аптеки, где завышается стоимость медицинских масок, сообщает «Интерфакс». Спрос на них стал расти после вспышки китайского коронавируса.
Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз,отметил президент.
О том, что цены на медицинские маски в некоторых сетях завышены примерно в 100 раз Путину рассказала глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Также она отметила, что повышается стоимость и некоторых лекарственных препаратов.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба собирает информацию о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор — об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств.
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