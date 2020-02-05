Путин: лицензии у аптек, завышающих цены на маски, нужно отбирать

Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз,отметил президент.

О том, что цены на медицинские маски в некоторых сетях завышены примерно в 100 раз Путину рассказала глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Также она отметила, что повышается стоимость и некоторых лекарственных препаратов.