Превышение ПДК диоксида азота в 6,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 февраля

5 февраля во время замеров воздуха рядом с ж/д вокзалом в Нижнем Тагиле газоанализатор показал превышение диоксида азота.

Содержание вещества в атмосфере составило 1,3 мг/м3, что превысило разовую ПДК (0,2 мг/м3) в 6,5 раза. Замеры проходили при температуре воздуха -1 градус и южном ветре со скоростью два метра в секунду. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год. Диоксид азота имеет третий класс опасности и воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Напомним, 4 февраля при замерах воздуха на площади Танкостроителей показания прибора остались по нолям. Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 февраля

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter