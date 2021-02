Рвота и боли: в Екатеринбурге у школьников обнаружили признаки кишечной инфекции

В Екатеринбурге у учеников школы № 69 появились симптомы кишечного отравления.

По словам одного из родителей, дети жалуются на рвоту и боль в животе, а администрация учебного заведения скрывает это от родителей. При этом несколько классов уже перевели на дистанционное обучение. В пятницу собираются проводить какую-то обработку, но информация официально не оглашена,рассказал Е1 отец ученика. По его словам, в школьной столовой ужасные условия: посуда промывается плохо, грязь, а качество еды плохое. Мужчина считает, что это и привело к массовому распространению кишечной инфекции. Известно, что заболели дети из первого, второго и четвертого классов. В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили, что заболело несколько учеников, но у них разные симптомы. У кого-то высокая температура, кто-то на живот пожаловался,пояснили в департаменте. Для того, чтобы локализовать распространение какого-либо заболевания, школа известила Роспотребнадзор, сегодня там проведут обработку. Теперь ведомство будет проверять учебное заведение, также там проведут внутреннее расследование. Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге на два дня закрыли школу № 105 из-за вспышки инфекции. В Екатеринбурге на карантин закрыли школу из-за вспышки инфекции

