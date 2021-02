В Свердловской области количество заболевших COVID-19 превысило 72 тысячи человек

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 331 случай коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

На Среднем Урале число заболевших COVID-19 превысило 72 тысячи человек Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано Екатеринбурге — 121. Также коронавирус выявлен у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Кировграда, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Сысерти, Тавды, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, поселка Уральский. Таким образом общее число заболевши в регионе составило 72 151 человек. 329 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 225 из них лежат в реанимации, 153 подключены к аппаратам ИВЛ. В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 688 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 2 032, Санкт-Петербурге — 1 463 и Московской области — 946. За все время пандемии выявлено 3 934 606 случаев заболевания россиян. В Свердловской области количество выписанных по выздоровлению превышает число заболевших С 4 по 5 февраля из медучреждений выписано 346 человек, всего от коронавируса выздоровело 64 853 жителя региона. По стране за последние 24 часа выписали 23 582 россиянина. Больше всего выписано в Москве — 4 664, Санкт-Петербурге — 3 012, а также Московской области — 1 001. Всего от коронавируса вылечились 3 413 495 пациентов. По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей остаются 625 196 человек. В Свердловской области за сутки от коронавируса умерло 15 человек Общее количество летальных случаев составило 2 108 пациентов. В России с начала пандемии от COVID-19 скончалось 75 732 человека, из них 527 россиян умерли за минувшие сутки. Больше всего случаев смерти в Москве — 71, Санкт-Петербурге — 38 и Московской области — 36.

