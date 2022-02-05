И снова сероводород. Превышение в 10 раз зафиксировано во время замеров 5 февраля

И снова сероводород. Превышение в 10 раз зафиксировано во время замеров 5 февраля
И снова сероводород. Превышение в 10 раз зафиксировано во время замеров 5 февраля
Сегодня, 16:30Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Превышение концентрации сероводорода в 10 раз зафиксировано на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле 5 февраля.

Во время текущих замеров в прямом эфире газоанализатор показал наличие в воздухе диоксида азота, диоксида серы и сероводорода. После 20-минутных замеров прибор зафиксировал превышение сероводорода в 10 раз (0,08 мг/м3 при разовой ПДК в 0,008 мг/м3).

Замеры проходили рядом с железнодорожным вокзалом при температуре воздуха -3 градуса, юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду и низкой облачности.

Сероводород относится к третьему классу опасности. При его вдыхании у человека могут появится слезотечение, головная боль, чувство сдавливания в груди, тошнота. При остром отравлении развиваются судороги, нарушения сознания, токсический отек легких, галлюцинации.

Больше всего сероводорода за год в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — 73,1 тонны (99% от общей массы выбросов вещества), так как этот газ используется в коксохимическом производстве.

Напомним, выбросы сероводорода посты УГМС фиксируют ежедневно в течение недели, начиная с 29 февраля. Во время смога, который накрыл город 30–31 января, превышение сероводорода достигало 19,8 ПДК. В эти дни тагильчане жаловались на головные боли, тошноту и кашель.

Кaждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трaнсляции в Instagram с замeрами воздуха в Нижнeм Тагиле.

Информaция о состоянии атмoсферы полученa на основании инструмeнтальных замeров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут oтличаться от замеров, опубликованных упoлномоченным гoсударственным органом. Для получения официaльной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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