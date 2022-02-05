Во время текущих замеров в прямом эфире газоанализатор показал наличие в воздухе диоксида азота, диоксида серы и сероводорода. После 20-минутных замеров прибор зафиксировал превышение сероводорода в 10 раз (0,08 мг/м3 при разовой ПДК в 0,008 мг/м3).
Замеры проходили рядом с железнодорожным вокзалом при температуре воздуха -3 градуса, юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду и низкой облачности.
Сероводород относится к третьему классу опасности. При его вдыхании у человека могут появится слезотечение, головная боль, чувство сдавливания в груди, тошнота. При остром отравлении развиваются судороги, нарушения сознания, токсический отек легких, галлюцинации.
Больше всего сероводорода за год в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — 73,1 тонны (99% от общей массы выбросов вещества), так как этот газ используется в коксохимическом производстве.
Напомним, выбросы сероводорода посты УГМС фиксируют ежедневно в течение недели, начиная с 29 февраля. Во время смога, который накрыл город 30–31 января, превышение сероводорода достигало 19,8 ПДК. В эти дни тагильчане жаловались на головные боли, тошноту и кашель.
Кaждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трaнсляции в Instagram с замeрами воздуха в Нижнeм Тагиле.
Информaция о состоянии атмoсферы полученa на основании инструмeнтальных замeров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут oтличаться от замеров, опубликованных упoлномоченным гoсударственным органом. Для получения официaльной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.