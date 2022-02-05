И снова сероводород. Превышение в 10 раз зафиксировано во время замеров 5 февраля

Во время текущих замеров в прямом эфире газоанализатор показал наличие в воздухе диоксида азота, диоксида серы и сероводорода. После 20-минутных замеров прибор зафиксировал превышение сероводорода в 10 раз (0,08 мг/м3 при разовой ПДК в 0,008 мг/м3).