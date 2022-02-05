НТМК оштрафуют за выбросы во время смога в Нижнем Тагиле: на 20-100 тысяч

Данная статья предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей. Получение копеечных в масштабах предприятия штрафов для НТМК не редкость — в 2020 году Росприроднадзор выявил 13 нарушений. Тогда чиновники выписали ЕВРАЗ НТМК административные штрафы на сумму 1,1 млн рублей.