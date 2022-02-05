НТМК оштрафуют за выбросы во время смога в Нижнем Тагиле: на 20-100 тысяч

Напомним, 31 января над Нижним Тагилом сгустился смог. Проведенные постами УГМС показали замеры превышение ПДК по сероводороду почти в 20 раз. Ежедневные замеры состояния воздуха редакцией TagilCity.ru также неоднократно выявляли превышение содержания вредных веществ в течение всей этой недели. На основании этих данных проверку проводит Нижнетагильская природоохранная прокуратура.
На ЕВРАЗ НТМК появление смога над Нижним Тагилом 31 января изначально объясняли сложными метеорологическими условиями. Однако местные жители добились проведения проверки в отношении комбината. Многие из них в соцсетях жаловались на неприятный запах и ухудшение своего самочувствия. Они ощущали головную боль, головокружение и тошноту.
Информацию о превышениях ПДК вредных веществ специалисты свердловского Гидрометцентра передали в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Сотрудники ведомства в ходе проверки выяснили, что основным источником загрязнения воздуха был завод ЕВРАЗ НТМК.
4 февраля в отношении НТМК составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Данная статья предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей. Получение копеечных в масштабах предприятия штрафов для НТМК не редкость — в 2020 году Росприроднадзор выявил 13 нарушений. Тогда чиновники выписали ЕВРАЗ НТМК административные штрафы на сумму 1,1 млн рублей.