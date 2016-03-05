Станция скорой помощи вернулась в Новоасбест
Радостная весть пришла из поселка Новоасбест, жители которого пытались добиться возвращения в поселок станции скорой помощи. Один из жителей поселка сообщает, что станция снова работает.
Сегодня открыли скорую у нас. Весь поселок гудит от радости. И первого пациента уже днем увезли в ЦГБ №3, где он сейчас на лечении. Неотложную помощь вернули к нам в поселок, и работать она будет в вечернее, ночное время и по выходным дням. сказал он журналисту TаgilCity.ru.
В середине недели в поселке прошла встреча представителей администрации поселка и его жителей с заместителем министра Министерства здравоохранения Свердловской области Еленой Жолобовой.
Результаты этой встречи Николай сначала оценил, как не самые лучшие:
С точки зрения рентабельности нам мягко дали понять, что все останется на своих местах.
Но потом он изменил своё мнение и отметил положительные изменения:
Будем проводить рабочие встречи со всеми заинтересованными лицами, наметилась положительная тенденция на разрешение данной проблемы.
Теперь Николай выражает самую глубокую благодарность людям, участвовавшим в благополучном исходе этой истории:
Спасибо всем, кто поддержал и участвовал в мероприятиях по возвращению к нам в поселок скорой помощи! Низкий Вам поклон.
Это определенная хорошая новость для жителей Новоасбеста. Надеемся, что на станции не забыли купить медицинское оборудование.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru