Станция скорой помощи вернулась в Новоасбест

Сегодня открыли скорую у нас. Весь поселок гудит от радости. И первого пациента уже днем увезли в ЦГБ №3, где он сейчас на лечении. Неотложную помощь вернули к нам в поселок, и работать она будет в вечернее, ночное время и по выходным дням. сказал он журналисту TаgilCity.ru.

В середине недели в поселке прошла встреча представителей администрации поселка и его жителей с заместителем министра Министерства здравоохранения Свердловской области Еленой Жолобовой.

Результаты этой встречи Николай сначала оценил, как не самые лучшие:

С точки зрения рентабельности нам мягко дали понять, что все останется на своих местах.

Но потом он изменил своё мнение и отметил положительные изменения:

Будем проводить рабочие встречи со всеми заинтересованными лицами, наметилась положительная тенденция на разрешение данной проблемы.

Теперь Николай выражает самую глубокую благодарность людям, участвовавшим в благополучном исходе этой истории:

Спасибо всем, кто поддержал и участвовал в мероприятиях по возвращению к нам в поселок скорой помощи! Низкий Вам поклон.

Это определенная хорошая новость для жителей Новоасбеста. Надеемся, что на станции не забыли купить медицинское оборудование.