4,7 млн рублей потратит Екатеринбург на приобретение урн для мусора для ЧМ-2018
5 марта, 16:35Здоровье и экология
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Аукцион на поставку 459 мусорных контейнеров на время проведения ЧМ-2018 объявлен в столице Урала. На это город потратит 4,7 миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
12 марта объявят победителя. Подрядчику, выигравшему аукцион, необходимо будет предоставить урны для раздельного сбора мусора, пластиковые передвижные контейнеры зелёного и оранжевого цветов 2 размеров, оснащенных педалью, и контейнеры «лодочка» тех же цветов, сообщает «Облгазета».
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