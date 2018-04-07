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4,7 млн рублей потратит Екатеринбург на приобретение урн для мусора для ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4,7 млн рублей потратит Екатеринбург на приобретение урн для мусора для ЧМ-2018

5 марта, 16:35Здоровье и экология
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