4,7 млн рублей потратит Екатеринбург на приобретение урн для мусора для ЧМ-2018

12 марта объявят победителя. Подрядчику, выигравшему аукцион, необходимо будет предоставить урны для раздельного сбора мусора, пластиковые передвижные контейнеры зелёного и оранжевого цветов 2 размеров, оснащенных педалью, и контейнеры «лодочка» тех же цветов, сообщает «Облгазета».