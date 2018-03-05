Снегопады и ветер ожидаются в первой половине недели в Свердловской области
5 марта, 09:30Здоровье и экология
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На предстоящей неделе на Среднем Урале температура продержится в среднем около -8 градусов по шкале Цельсия. В середине недели ожидается сильный ветер.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В ночное время столбик термометра, по прогнозам синоптиков, зафиксируется на отметке около -20 градусов.
До четверга над Средним Уралом продержится переменная облачность с осадками в виде снега.
В среду скорость ветра может достигнуть 21 м/с. К выходным небо над Свердловской областью прояснится.
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