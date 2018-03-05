Снегопады и ветер ожидаются в первой половине недели в Свердловской области

В ночное время столбик термометра, по прогнозам синоптиков, зафиксируется на отметке около -20 градусов.

До четверга над Средним Уралом продержится переменная облачность с осадками в виде снега.

В среду скорость ветра может достигнуть 21 м/с. К выходным небо над Свердловской областью прояснится.