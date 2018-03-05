СОК для детей с ограниченными возможностями может появиться в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Планы по созданию на Вагонке спортивно-оздоровительного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья обсуждается в администрации Нижнего Тагила. Для строительства уже выделена площадка, и разрабатывается проект будущего комплекса.
Пакет документов для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Вагонке в скором времени будет направлен в Министерство по физической культуре Российской Федерации для получения инвестиций.
Открытие подобного спортивного сооружения позволит увеличить количество спортивных направлений и привлечь как можно больше детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»