СОК для детей с ограниченными возможностями может появиться в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Пакет документов для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Вагонке в скором времени будет направлен в Министерство по физической культуре Российской Федерации для получения инвестиций.



Открытие подобного спортивного сооружения позволит увеличить количество спортивных направлений и привлечь как можно больше детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Тагил-ТВ».





Видео: «Тагил-ТВ»