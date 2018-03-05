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Новости Нижнего Тагила

СОК для детей с ограниченными возможностями может появиться в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

5 марта 2018, 22:05Добавить новость
город,дети,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,строительство,спортивный комплекс,люди с ограниченными возможностями,физкультура
Планы по созданию на Вагонке спортивно-оздоровительного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья обсуждается в администрации Нижнего Тагила. Для строительства уже выделена площадка, и разрабатывается проект будущего комплекса.

Пакет документов для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Вагонке в скором времени будет направлен в Министерство по физической культуре Российской Федерации для получения инвестиций.

Открытие подобного спортивного сооружения позволит увеличить количество спортивных направлений и привлечь как можно больше детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»
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