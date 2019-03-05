Число заболевших корью в Екатеринбурге продолжает увеличиваться

Еще один случай заболевания корью в Екатеринбурге зафиксирован в минувшие выходные. Несмотря на введенный в городе карантин, число заболевших продолжает расти. В настоящий момент зарегистрировано 42 случая заболевания, 37 из них подтверждены лабораторными исследованиями.