Число заболевших корью в Екатеринбурге продолжает увеличиваться
Сегодня, 13:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Несмотря на введенный в Екатеринбурге карантин, число заболевших корью продолжает увеличиваться.
Сюжеты: Екатеринбург
Еще один случай заболевания корью в Екатеринбурге зафиксирован в минувшие выходные. Несмотря на введенный в городе карантин, число заболевших продолжает расти. В настоящий момент зарегистрировано 42 случая заболевания, 37 из них подтверждены лабораторными исследованиями.
В настоящий момент в столице Урала насчитывается порядка 7 000 непривитых граждан. Непривитые дети не посещают образовательные учреждения. Очаг заболеваемости зафиксирован в Академическом районе Екатеринбурга. В начале февраля было зафиксировано 23 случая заболевания, ограничительные меры не предотвратили распространение инфекции, пишет URA.RU.
Болезнь передается воздушно-капельным путем и чревата серьезными осложнениями.
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