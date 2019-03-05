Девочка с пневмонией и мужчина с ЧМТ доставлены вертолетом санавиации в Екатеринбург
Сегодня, 09:15Здоровье и экологияФото: Национальная служба санитарной авиации
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4 марта в больницы Екатеринбурга вертолетом санавиации были доставлены пенсионер и двухгодовалая девочка.
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Девочка была госпитализирована из Краснотурьинска в Областную детскую клиническую больницу №1. У ребенка диагностирована острая внебольничная пневмония.
Из Полевского в тот же день в Центр медицины катастроф в столице Урала доставлен пенсионер. У мужчины диагностированы закрытая ЧМТ, ушиб головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние.
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