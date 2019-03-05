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Девочка с пневмонией и мужчина с ЧМТ доставлены вертолетом санавиации в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девочка с пневмонией и мужчина с ЧМТ доставлены вертолетом санавиации в Екатеринбург

Сегодня, 09:15Здоровье и экологияФото: Национальная служба санитарной авиации
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