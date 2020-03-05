Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечат бесплатными лекарствами

Программа льготного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатными медикаментами начала действовать в 2020 году. Лекарства будут получать россияне, перенесшие инсульт, инфаркт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В список бесплатных медикаментов вошли 23 препарата, в проект включены 84 субъекта.

Отмечается, что в 2020 году в январе число смертей от ССЗ снизилось на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом за прошлый год число смертей от ССЗ сократилось на 9,4 случая на 100 тысяч населения. На сегодняшний момент заболевания сердца и сосудов являются номером один в стране по летальным исходам.