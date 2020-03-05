Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечат бесплатными лекарствами
Сегодня, 10:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В России в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в этом году выделено 10 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщается на портале «Будущее России».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Программа льготного обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями бесплатными медикаментами начала действовать в 2020 году. Лекарства будут получать россияне, перенесшие инсульт, инфаркт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В список бесплатных медикаментов вошли 23 препарата, в проект включены 84 субъекта.
Отмечается, что в 2020 году в январе число смертей от ССЗ снизилось на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом за прошлый год число смертей от ССЗ сократилось на 9,4 случая на 100 тысяч населения. На сегодняшний момент заболевания сердца и сосудов являются номером один в стране по летальным исходам.
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