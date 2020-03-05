Синоптики обещают свердловчанам возвращение морозов и гололед

В ночь с 5 на 6 марта в Свердловской области местами ожидается падение температур до -17 градусов. В горах и низинах — до -22 градусов.

В Нижнем Тагиле днем 6 марта ожидается -2 градуса, в ночные часы — до -17 градусов. Без осадков.

В субботу днем синоптики обещают -1 градус, ночью — до -5 градусов. Скорость ветра — до 21 метра в секунду. Небольшой снег.