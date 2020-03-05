Синоптики обещают свердловчанам возвращение морозов и гололед
Сегодня, 09:15Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловскую область в конце недели придет похолодание. Согласно данным Уральского гидрометцентра, в регионе ожидаются заморозки до -17 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь с 5 на 6 марта в Свердловской области местами ожидается падение температур до -17 градусов. В горах и низинах — до -22 градусов.
В Нижнем Тагиле днем 6 марта ожидается -2 градуса, в ночные часы — до -17 градусов. Без осадков.
В субботу днем синоптики обещают -1 градус, ночью — до -5 градусов. Скорость ветра — до 21 метра в секунду. Небольшой снег.
В воскресенье тагильчан днем ожидает потепление до 0 градусов, ночью -3 градуса. Пасмурно, небольшой снег. Ветер — до 14 метров в секунду.
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