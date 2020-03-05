В Нижнем Тагиле пять дней будет действовать предупреждение о НМУ
Сегодня, 20:07Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях с 5 по 9 марта, сообщается на сайте мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение пяти дней в городе продлится объявление о НМУ первой степени опасности. В эти дни в воздухе не будут рассеиваться вредные примеси.
Предупреждение о НМУ будет действовать с 20:00 5 марта до 20:00 9 марта.
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