В России зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У гражданина Италии, накануне прилетевшего в Россию, выявлен коронавирус COVID-19, сообщает РИА «Новости».
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Гражданин Италии прилетел в Россию в конце февраля, 2 марта он обратился за медпомощью, у него наблюдались симптомы ОРВИ. Пациент был госпитализирован в инфекционный бокс. Результаты анализов подтвердили заболевание коронавирусом.
Напомним, вчера свердловский депутат Константин Киселев рассказал, что после возвращения из Италии у него появились симптомы ОРВИ. Он закрыл себя дома на карантин на 14 дней, а также к нему приезжали медики, взявшие у него анализы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей