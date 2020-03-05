В России зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, мужчина находится в удовлетворительном состоянии. Гражданин Италии прилетел в Россию в конце февраля, 2 марта он обратился за медпомощью, у него наблюдались симптомы ОРВИ. Пациент был госпитализирован в инфекционный бокс. Результаты анализов подтвердили заболевание коронавирусом.

Напомним, вчера свердловский депутат Константин Киселев рассказал, что после возвращения из Италии у него появились симптомы ОРВИ. Он закрыл себя дома на карантин на 14 дней, а также к нему приезжали медики, взявшие у него анализы.