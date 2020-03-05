Замгубернатора рассказал, сколько врачей не хватает в свердловских больницах

Более всего в свердловских больницах не хватает участковых врачей — 345 человек. На скорой помощи не хватает 83 сотрудника, а по среднему медперсоналу — 129 человек. Кабмин планирует восполнить нехватку за счет выпуска целевых студентов медвузов. В этом году должны выпуститься 195 человек, в следующем году ожидается 238 целевых выпускников, а в 2022 году — 207 человек.