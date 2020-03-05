Замгубернатора рассказал, сколько врачей не хватает в свердловских больницах
В первичном звене медицинской помощи в Свердловской области не хватает 678 врачей, об этом сообщил замгубернатора Павел Креков во время заседания областного правительства, пишет интернет-издание Znak.
Более всего в свердловских больницах не хватает участковых врачей — 345 человек. На скорой помощи не хватает 83 сотрудника, а по среднему медперсоналу — 129 человек. Кабмин планирует восполнить нехватку за счет выпуска целевых студентов медвузов. В этом году должны выпуститься 195 человек, в следующем году ожидается 238 целевых выпускников, а в 2022 году — 207 человек.
Также в регионе увеличат число ординаторов за счет финансирования из областного бюджета. А к 2022 году планируется полностью закрыть потребность в обеспечении медработниками сельских населенных пунктов.
Напомним, ранее министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить устраиваться на работу в частные клиники в течение шести лет после окончания вуза студентам, обучавшимся на бюджете.