168 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Больше всего случаев за сутки выявлено в Екатеринбурге, там диагноз подтвердился у 62 человек. Кроме того, COVID-19 был подтвержден у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского и Туринского городских округов.
Общее количество выявленных случаев заболевания достигло 78 514 человек. Отмечается, что 288 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 161 лежит в отделении реанимации, а 104 — на аппаратах ИВЛ.
В России с 4 по 5 марта зафиксировано 11 024 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Москве — 1 757, Санкт-Петербурге — 983 и Московской области — 750. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 4 301 159 россиян.
Таким образом, общее число выписанных из медучреждений региона составило 71 536 пациентов.
По России за прошедшие сутки выздоровело 15 464 человек. Больше всего человек выписано в Санкт-Петербурге — 2 591, Москве — 2 249 и Московской области — 520. За время эпидемии от COVID-19 вылечился 3 885 321 россиянин.
Всего зафиксировано 2 433 летальных случая от коронавируса.
В России с 4 по 5 марта выявлено 462 летальных исхода. Больше всего жителей страны умерло в в Москве — 54, Московской области — 32 и Санкт-Петербурге — 26. За все время пандемии от COVID-19 скончалось 88 285 человек.