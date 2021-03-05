168 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

168 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Сегодня, 13:57Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
168 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Более 78,5 тысячи жителей Свердловской области заболели коронавирусом

Больше всего случаев за сутки выявлено в Екатеринбурге, там диагноз подтвердился у 62 человек. Кроме того, COVID-19 был подтвержден у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского и Туринского городских округов.

Общее количество выявленных случаев заболевания достигло 78 514 человек. Отмечается, что 288 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 161 лежит в отделении реанимации, а 104 — на аппаратах ИВЛ.

В России с 4 по 5 марта зафиксировано 11 024 случая коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Москве — 1 757, Санкт-Петербурге — 983 и Московской области — 750. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 4 301 159 россиян.

180 человек выздоровели от коронавируса в Свердловской области за сутки

Таким образом, общее число выписанных из медучреждений региона составило 71 536 пациентов.

По России за прошедшие сутки выздоровело 15 464 человек. Больше всего человек выписано в Санкт-Петербурге — 2 591, Москве — 2 249 и Московской области — 520. За время эпидемии от COVID-19 вылечился 3 885 321 россиянин.

11 смертельных случаев от инфекции зарегистрировано за сутки

Всего зафиксировано 2 433 летальных случая от коронавируса.

В России с 4 по 5 марта выявлено 462 летальных исхода. Больше всего жителей страны умерло в в Москве — 54, Московской области — 32 и Санкт-Петербурге — 26. За все время пандемии от COVID-19 скончалось 88 285 человек.

Свердловская областьРоссиястатистикакоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы