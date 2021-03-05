168 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Более 78,5 тысячи жителей Свердловской области заболели коронавирусом

Больше всего случаев за сутки выявлено в Екатеринбурге, там диагноз подтвердился у 62 человек. Кроме того, COVID-19 был подтвержден у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского и Туринского городских округов.