19 случаев коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

19 случаев коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 15:43Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
19 новых случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С начала пандемии новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 4 785 тагильчан.

В Свердловской области с 4 по 5 марта зафиксировано 168 случаев, общее число заболевших достигло 78 514 человек. 288 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 104 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц выписано 180 пациентов, всего от коронавируса выздоровело 71 536 жителя региона. Еще 11 смертельных случаев зарегистрировано за последние 24 часа, всего от инфекции скончалось 2 433 свердловчанина.

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