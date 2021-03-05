Еще одно хранилище радиоактивных отходов откроется в Новоуральске

Действующий пункт изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 класса был введен в эксплуатацию в 2016 году. Первая очередь хранилища предполагает содержания 15 тысяч кубометров, а общий запланированный объем — 55 тысяч кубических метров. Хранение предусмотрено в специальных сертифицированных упаковках без намерения их последующего извлечения.