Еще одно хранилище радиоактивных отходов откроется в Новоуральске

Ростехнодзор выдал заключение о соответствии проекту реконструкции объекта в феврале 2021 года. Сейчас Росатом проводит процедуру лицензирования эксплуатации нового хранилища, сообщает пресс-служба НО РАО Росатом.
15 февраля 2021 Росприроднадзор выдал положительное заключение. Теперь, после получения лицензии Росатомом, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами сможет начать эксплуатацию объекта.
Реконструкция началась в 2018 году. Предполагается эксплуатация до 2036 года. Когда хранилище закроется, на месте будет организован мониторинг окружающей среды.
Действующий пункт изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 класса был введен в эксплуатацию в 2016 году. Первая очередь хранилища предполагает содержания 15 тысяч кубометров, а общий запланированный объем — 55 тысяч кубических метров. Хранение предусмотрено в специальных сертифицированных упаковках без намерения их последующего извлечения.
Отмечается, что система хранения обладает несколькими барьерами, не допускающими попадание радионуклидов в окружающую среду.
Напомним, 18 сентября 2020 года сообщалось о новой партии урановых «хвостов», направленных из Германии в Новоуральск. Указывалось, что рейс должен был стать предпоследним.