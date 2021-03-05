Евгений Куйвашев ответил на вопрос о снятии «ковид-ограничений» на плановые операции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос, когда будут сняты коронавирусные ограничения на плановые операции. По его словам, больницы постепенно возвращают плановые операции, но полностью ограничения пока не отменят.

Мы за последние месяцы в штатный режим вернули свыше семи тысяч ранее перепрофилированных под COVID-19 коек,написал Евгений Куйвашев на своей личной станице в Instagram. Он отметил, что на данный момент плановая и высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по всем профилям, включая трансплантацию органов и костного мозга. Плановая помощь была отменена во время возрастания случаев заболевания коронавирусом, чтобы не занести инфекции в больницы. Однако экстренная помощь при этом оставалась. Заявить о полной победе над коронавирусом мы пока не можем, ограничения и меры профилактики по-прежнему в Свердловской области действуют,подчеркнул Куйвашев. Напомним, 1 марта Евгений Куйвашев объявил об ослаблении коронавирусных ограничений в регионе. Губернатор Свердловской области Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter