Евгений Куйвашев ответил на вопрос о снятии «ковид-ограничений» на плановые операции

Мы за последние месяцы в штатный режим вернули свыше семи тысяч ранее перепрофилированных под COVID-19 коек,написал Евгений Куйвашев на своей личной станице в Instagram.
Он отметил, что на данный момент плановая и высокотехнологичная медицинская помощь оказывается по всем профилям, включая трансплантацию органов и костного мозга. Плановая помощь была отменена во время возрастания случаев заболевания коронавирусом, чтобы не занести инфекции в больницы. Однако экстренная помощь при этом оставалась.
Заявить о полной победе над коронавирусом мы пока не можем, ограничения и меры профилактики по-прежнему в Свердловской области действуют,подчеркнул Куйвашев.
Напомним, 1 марта Евгений Куйвашев объявил об ослаблении коронавирусных ограничений в регионе.