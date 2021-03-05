Евгений Куйвашев заявил о недопустимости принудительной вакцинации от COVID-19

Губернатору рассказали несколько случаев, когда на рабочих местах граждан принудительно заставляли вакцинироваться под угрозой увольнения.
Вакцинация — действительно дело сугубо добровольное. Активно обсуждался вопрос вакцинопрофилактики представителей профессий, которые больше других контактируют с людьми,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.
Он отметил, что с первых дней кампании по вакцинации поднимался вопрос о том, что работодатели не должны злоупотреблять своими правами на какие-либо меры воздействия. Также могут быть исключения, но только в том случае, если санитарные службы региона выпустят отдельное постановление о проведении вакцинации определенной категории граждан.
Напомним, также губернатор ответил на вопрос, когда будут сняты коронавирусные ограничения на плановые операции.