Евгений Куйвашев заявил о недопустимости принудительной вакцинации от COVID-19

Евгений Куйвашев заявил о недопустимости принудительной вакцинации от COVID-19

Сегодня, 19:34Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что недопустимо заставлять людей ставить вакцину от COVID-19.

Губернатору рассказали несколько случаев, когда на рабочих местах граждан принудительно заставляли вакцинироваться под угрозой увольнения.

Вакцинация — действительно дело сугубо добровольное. Активно обсуждался вопрос вакцинопрофилактики представителей профессий, которые больше других контактируют с людьми,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Он отметил, что с первых дней кампании по вакцинации поднимался вопрос о том, что работодатели не должны злоупотреблять своими правами на какие-либо меры воздействия. Также могут быть исключения, но только в том случае, если санитарные службы региона выпустят отдельное постановление о проведении вакцинации определенной категории граждан.

Напомним, также губернатор ответил на вопрос, когда будут сняты коронавирусные ограничения на плановые операции.

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