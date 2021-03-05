Главный свердловский санврач рассказал о причинах нехватки вакцины от COVID-19

Это связано с технологическими процессами у производителя вакцин. Говорили, что в конце февраля — начале марта будет недельный перерыв, после чего поставки вакцины пойдут по нарастающей. Мы ждём существенного увеличения поставки после праздничных дней, рассказал Дмитрий Козловских