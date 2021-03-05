Главный свердловский санврач рассказал о причинах нехватки вакцины от COVID-19

Главный свердловский санврач рассказал о причинах нехватки вакцины от COVID-19

Сегодня, 15:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о причинах нехватки вакцины против коронавируса в регионе.

Причиной является перерыв в поставке вакцин. Новые партии ожидаются только после окончания мартовских праздников. Об этом Козловских рассказал в ходе пресс-конференции, которая прошла 5 марта, пишет «Областная газета».

Также санврач заявил, что о данной ситуации было заранее известно.

Это связано с технологическими процессами у производителя вакцин. Говорили, что в конце февраля — начале марта будет недельный перерыв, после чего поставки вакцины пойдут по нарастающей. Мы ждём существенного увеличения поставки после праздничных дней, рассказал Дмитрий Козловских

Напомним, последний раз о поставках вакцины в регион сообщалось в середине февраля. Первый компонент уже был получен 56,6 тысячами екатеринбуржцев, а второй — около 30 тысяч.

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