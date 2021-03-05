Главный свердловский санврач рассказал о причинах нехватки вакцины от COVID-19

Причиной является перерыв в поставке вакцин. Новые партии ожидаются только после окончания мартовских праздников. Об этом Козловских рассказал в ходе пресс-конференции, которая прошла 5 марта, пишет «Областная газета».
Также санврач заявил, что о данной ситуации было заранее известно.
Это связано с технологическими процессами у производителя вакцин. Говорили, что в конце февраля — начале марта будет недельный перерыв, после чего поставки вакцины пойдут по нарастающей. Мы ждём существенного увеличения поставки после праздничных дней, рассказал Дмитрий Козловских
Напомним, последний раз о поставках вакцины в регион сообщалось в середине февраля. Первый компонент уже был получен 56,6 тысячами екатеринбуржцев, а второй — около 30 тысяч.