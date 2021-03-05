Из-за нехватки вакцины от COVID-19 жители Екатеринбурга получают отказ в записи

Из-за нехватки вакцины от COVID-19 жители Екатеринбурга получают отказ в записи

Сегодня, 10:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Из-за сбоев с поставками вакцины «Спутник V» жителям Екатеринбурга начали отказывать в записи на прививку.

Ожидается новая партия после 8 марта. В небольшом количестве «Спутник V» есть во всех медучреждениях, рассказал E1 инсайдер в правительстве Свердловской области.

Другой источник в сфере здравоохранения отметил, что у производителя произошел сбой поставки вакцины. Её не хватило на жителей Среднего Урала. Некоторые поликлиники Екатеринбурга начали отмену записи на вакцинацию, назначенную на 5 марта.

Первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков заявил, что областной Минздрав не будет торопиться с открытием пунктов вакцинации в торговых центрах.

Пока недостаточно средства от коронавируса для открытия таких точек. Точно начнет работу пункт в ТЦ «Дирижабль». Расположение второго пока останется в тайне, рассказал Сергей Турков.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от коронавируса. Ограничения должны действовать как в больницах, так и на выездных вакцинациях. Он отметил, что столпотворение только способствует росту заболеваемости.

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