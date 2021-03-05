Из-за нехватки вакцины от COVID-19 жители Екатеринбурга получают отказ в записи

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от коронавируса. Ограничения должны действовать как в больницах, так и на выездных вакцинациях. Он отметил, что столпотворение только способствует росту заболеваемости.