Куйвашев рассказал о возврате очного образования для студентов медколледжей

По его словам, в каждом конкретном случае администрация учебного заведения принимает решение, стоит ли выводит те или иные направления с дистанта. Также Куйвашев отметил, что все студенты медицинских колледжей отрабатывают практические занятия очно. Планируется, что привычный режим обучения вернется до конца учебного года.