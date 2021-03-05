Куйвашев рассказал о возврате очного образования для студентов медколледжей

Куйвашев рассказал о возврате очного образования для студентов медколледжей

Сегодня, 20:57Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Студенты медицинского колледжа спросили у главы Свердловской области Евгения Куйвашева, когда можно будет вернуться на очное обучение.

Сегодня колледжи и техникумы в обычный режим возвращаются. Делается это поэтапно,написал Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

По его словам, в каждом конкретном случае администрация учебного заведения принимает решение, стоит ли выводит те или иные направления с дистанта. Также Куйвашев отметил, что все студенты медицинских колледжей отрабатывают практические занятия очно. Планируется, что привычный режим обучения вернется до конца учебного года.

Напомним, глава Свердловской области заявил, что недопустимо заставлять людей ставить вакцину от COVID-19.

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