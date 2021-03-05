Превышение ПДК диоксида азота в 3,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 марта

Замеры проходили при температуре воздуха -4 градуса и юго-западном ветре со скоростью пять метров в секунду. При текущих замерах прибор показывал содержание диоксида азота в воздухе от 0,1 до 0,3 мг/м3.
Среднее значение контрольных 20-минутных замеров составило 0,7 мг/м3, что превышает разовую ПДК в 3,5 раза (норма 0,2 мг/м3).
Диоксид азота — вещество третьего класса опасности. Воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле выросло количество выбросов формальдегида и других загрязняющих веществ.