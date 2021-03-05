Центр ранней диагностики рака откроется в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле

Центр амбулаторной онкологической помощи, где рак можно будет выявить на ранней стадии, появится в Нижнем Тагиле. Он откроется в Демидовской больнице.

Кроме диагностики здесь можно проходить курсы химиотерапии, причем не только жителям Нижнего Тагила, но и северных городов Горнозаводского округа. Об этом в эфире «Экорадио» рассказал главный врач больницы Сергей Овсянников. По его словам технология организуется на базе многопрофильных больниц, где есть необходимая диагносическая база, когда пациент может пройти все обследования в одном месте и, желательно, за один визит. Такой возможностью обладают крупные многопрофильные центры, каковым является и наше учреждение. Мы оказываем помощь не только жителям города, но и части территорий Горнозаводского округа, рассказал Сергей Овсянников. Для открытия центра больница закупила дополнительное оборудование, к примеру, аппарат узко-спектральной обработки эндоскопических изображений. В реальном времени он позволяет посмотреть, какие у пациента есть патологические изменения. Демидовская больница, отмечает Овсянников, стала первым в области медучреждением, организовавшим такую связь на эндоскопическом оборудовании. Данная система позволяет сразу после проведения исследования отправить данные в единую базу и сделать их доступными для лечебных учреждений. Соответственно, необходимость в использовании бумажного носителя отпадает. Кроме того, обследование позволяет установить диагноз с точностью до 95% без гистологии. Однако она обязательна для постановки диагноза. Подготовка гистологических препаратов также была усовершенствована в больнице. На базе Демидовской больницы, по словам главврача, организовано 10 коек для дневного стационара, так и для круглосуточного нахождения пациентов. Пока проводятся только консультации, но к концу марта планируется начать работу на полную мощность, когда появится регистр пациентов.

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