Жителям Свердловской области достанется меньше всех денег на «Чистую воду» в УрФО

В 2020 году Средний Урал получил чуть больше 215 миллионов рублей по проекту «Чистая вода». Из них 200 миллионов выделено из федерального бюджета, а 15 миллионов — из местного.
В 2021 году предполагается потратить на проект более 414 миллионов рублей. 385 выделит федеральный бюджет, остальное — казна Свердловской области, пишет 66.ru.
Расходы на реализацию нацпроекта ниже только в ЯНАО, где численность жителей в восемь раз ниже, чем на Среднем Урале. В Ямало-ненецком автономном округе было выделено 78,4 миллиона рублей на «Чистую воду» в 2020 году и в 15 раз больше — 1,2 миллиарда рублей — в 2021 году.
Таким образом, на душу населения на каждого гражданина в Свердловской области придется 49,7 рубля. Это самый низки показатель в УрФО.
Больше всего на проект потратят в Тюменской области — 1,4 миллиарда рублей. На каждого жителя придется по 921 рублю.
Экс-полпред Николай Цуканов сообщал, что девять из десяти жителей Екатеринбурга опасаются пить воду из-под крана. «Водоконал» докладывал об износе труб холодного водоснабжения на 60%, а канализации — на 70%.
Проект «Чистая вода» является частью федерального проекта «Экология». По программе выделяются средства на стройку и модернизацию объектов водоснабжения.
Напомним, Счетная палата РФ признала воду в Свердловской области самой грязной в России. Министр ЖКХ региона Николай Смирнов сообщил, что это никак не относится к питьевой воде, так как проверялись водоему, откуда она поступает. Он отметил, что после забора из источника, вода проходит цикл очистки.