Жителям Свердловской области достанется меньше всех денег на «Чистую воду» в УрФО

Расходы на реализацию нацпроекта ниже только в ЯНАО, где численность жителей в восемь раз ниже, чем на Среднем Урале. В Ямало-ненецком автономном округе было выделено 78,4 миллиона рублей на «Чистую воду» в 2020 году и в 15 раз больше — 1,2 миллиарда рублей — в 2021 году.