О судьбе лекарств после введения санкций рассказали свердловские власти

Он призвал не бежать в аптеки и закупаться в прок. Кроме того, дефицит, по утверждению Крекова, может быть создан только искусственно.
В области имеется достаточный запас лекарств, как для стационаров, так и для аптек, говорит Креков. Также большая часть лекарств производится в России на территориях бывших советских республик.
Креков добавил, что к лекарственным средствам санкции не применяются. Главное сейчас не допустить ажиотажа, когда люди начнут покупать по 10 пачек чего-либо, так как это может спровоцировать временный дефицит.