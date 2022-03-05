О судьбе лекарств после введения санкций рассказали свердловские власти

О судьбе лекарств после введения санкций рассказали свердловские власти
О судьбе лекарств после введения санкций рассказали свердловские власти
Сегодня, 17:33Здоровье и экологияФото: 1MI
Дефицита лекарств по причине ввода санкций против России в Свердловской области не прогнозируется. На данный момент препаратов достаточно и поставки не прекращаются, сообщил замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

Он призвал не бежать в аптеки и закупаться в прок. Кроме того, дефицит, по утверждению Крекова, может быть создан только искусственно.

В области имеется достаточный запас лекарств, как для стационаров, так и для аптек, говорит Креков. Также большая часть лекарств производится в России на территориях бывших советских республик.

Креков добавил, что к лекарственным средствам санкции не применяются. Главное сейчас не допустить ажиотажа, когда люди начнут покупать по 10 пачек чего-либо, так как это может спровоцировать временный дефицит.

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Операция на Украине
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