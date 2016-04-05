Опасный сезон открыт: в Свердловской области зарегистрированы первые укусы клещей
Первыми «жертвами» паразитов стали 4-летний житель Екатеринбурга и мужчина из поселка Кедровка. Пострадавшие свердловчане обратились за медицинской помощью.
1 апреля родители обнаружили на теле своего 4-летнего сына впившегося клеща. Паразит укусил ребенка в черте города Екатеринбург. К счастью, мальчик привит: в травмпункте сообщают, что ему был введен иммуноглобулин.
А 2 апреля 54-летний мужчина обнаружил на себе клеща после того, как съездил в сад в поселке Кедровка. Свердловчанин самостоятельно извлек паразита и на следующий день пришел с опасной находкой в травмпункт. По словам врачей, мужчина не проходил вакцинацию.
Пик активности клещей приходится на май-июнь, когда жители области начинают активно выезжать на садовые участки. В Роспотребнадзоре напоминают: вакцинация – самое верное средство от укусов клещей. Эту процедуру важно проходить круглогодично, начиная с возраста 15-ти месяцев.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru