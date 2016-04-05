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В Нижнем Тагиле оттаяли не только ямы, но и следы алкогольных пристрастий пьющих людей (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле оттаяли не только ямы, но и следы алкогольных пристрастий пьющих людей (ФОТО)

5 апреля 2016, 17:50Здоровье и экологияМарина
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