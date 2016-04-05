В Нижнем Тагиле оттаяли не только ямы, но и следы алкогольных пристрастий пьющих людей (ФОТО)

Из подписей и комментариям к фотографиям становится понятно, что они были сделаны на Вагонке и в центре города. Тагильчанка Аня в комментариях к фото уточнила, что пивные бутылки валяются в центре города, за бывшим магазином «Самуснг».

На фотографиях мы видим, что все пивные бутылки и шкалики одной марки, значит выбросили их одни и те же людьми, но в разное время. То есть, с осени и до весны компания людей собирается в одном и том же месте. Следы этих сборищ до поры до времени скрываются под снегом. С приходом весны становятся видны масштабы проблемы зависимости населения от алкоголя. И это несмотря на то, что распитие крепких напитков в общественных местах запрещено.