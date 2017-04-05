Суд отменил приговор врачу из Екатеринбурга за пожар на операционном столе

История, о которой идёт речь, произошла в феврале 2015 года. На операционном столе во время плановой операции находилась 15-летняя Яна. В ходе вмешательства врач применил дефибриллятор, из-за которого загорелась простыня, затем операционный стол. Куски горящей ткани упали на юную пациентку, она была с ожогами переведена в детскую больницу №9. Помимо кожного покрова у девочки был поврежден глаз, его, к счастью, удалось спасти.

Под суд попал хирург Константин Казанцев. В январе 2017 года врач получил год ограничения свободы, однако, эксперты и коллеги были уверены, что вины его в произошедшем нет. Помимо иных обстоятельств было установлено, что используемый в работе дефибриллятор 1972 года производства бы неисправен. Внутрибольничная комиссия не смогла объяснить случившееся.

В итоге облсуд изменил своё решение и отменил приговор, который защита Константина Казанцева называла абсурдным, пишет Ura.ru.