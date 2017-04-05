Выездная комиссия от Заксобрания проведёт проверки в больницах Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле пройдет ревизия больниц. Идея выездной проверки была озвучена депутатом ЗакСо Александром Серебренниковым на заседании по социальной политике.
Как пояснили представители Закосбрания, Нижний Тагил является вторым по значимости муниципалитетом, где лечатся не только местные жители, но и приезжие из других городов округа.
Реально проблемы в Тагиле, как и в других городах, сегодня есть – никто не склонен идеализировать состояние системы здравоохранения. И речь не только об экономике или недостаточном финансировании, есть большие вопросы, накапливавшиеся на протяжении целого ряда лет, например, восполняемости кадров или понятной и оптимальной схемы размещения учреждений рассказал Вячеслав Погудин изданию «Уралинформбюро».
Даты проверки пока не известны, поскольку предстоит согласовать мероприятия с мэрией Нижнего Тагила. Чтобы не попасть на «срежисированное мероприятие», депутаты будут держать в секрете перечень больниц, куда они намерены наведаться.
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