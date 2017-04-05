Выездная комиссия от Заксобрания проведёт проверки в больницах Нижнего Тагила

Как пояснили представители Закосбрания, Нижний Тагил является вторым по значимости муниципалитетом, где лечатся не только местные жители, но и приезжие из других городов округа.

Реально проблемы в Тагиле, как и в других городах, сегодня есть – никто не склонен идеализировать состояние системы здравоохранения. И речь не только об экономике или недостаточном финансировании, есть большие вопросы, накапливавшиеся на протяжении целого ряда лет, например, восполняемости кадров или понятной и оптимальной схемы размещения учреждений рассказал Вячеслав Погудин изданию «Уралинформбюро».

Даты проверки пока не известны, поскольку предстоит согласовать мероприятия с мэрией Нижнего Тагила. Чтобы не попасть на «срежисированное мероприятие», депутаты будут держать в секрете перечень больниц, куда они намерены наведаться.